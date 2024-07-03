Русский форвард получил в НХЛ контракт жизни на 8 миллионов в год. Заслуживает ли Бучневич таких денег?

Форвард Бучневич подписал шестилетний контракт с «Сент-Луисом»

Павел Бучневич. Фото Global Look Press Павел Бучневич останется в «Сент-Луисе» еще на шесть лет.

Давайте будем честны: когда Павел Бучневич в 2016-м уезжал в систему «Рейнджерс», мало кто верил, что воспитанник «Северстали» станет железобетонным игроком первого звена на уровне НХЛ, чьи свитера будут раскупать болельщики. Для многих он и сейчас остался просто качественным двухсторонним крайним, который в идеальном мире должен здорово дополнять в топ-6 более мастеровитых партнеров. Только едва ли в нынешнем «Сент-Луисе» есть нападающие, играющие на порядок ярче него.

Вчерашняя новость о подписании им нового контракта с «Блюз», по которому он за шесть лет получит 48 миллионов долларов и в первые четыре сезона его действия полностью обезопасит себя от обмена, сенсацией не стала. Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг не раз заявлял, что сохранение Бучневича будет для него приоритетом этим летом, и вел переговоры о новом соглашении на протяжении всего последнего месяца.

Фото Global Look Press

Кому-то восьмимиллионный кэпхит нападающего может показаться переплатой. Однако здесь важно помнить нынешний статус «музыкантов», к которым точно не рвутся топовые игроки с рынка. До тех пор пока в Миссури не закончится «мягкое обновление», цеплять крупных НСА для больших дел будет практически нереально. Поэтому Армстронгу и его специальному помощнику Александру Стину пришлось заплатить за Бучневича несколько выше его реальной стоимости. Тем более что долгожданное повышение потолка зарплат позволяет сделать это относительно безболезненно.

Русский форвард огорчил русского вратаря, а потом сделал хет-трик. Бучневич — главная звезда «Блюз»

Болельщики «Сент-Луиса» должны по-настоящему поблагодарить россиянина не только за то, что он не покинул клуб в тяжелое время на фоне двух лет без плей-офф, но и за решение не выкручивать руки руководству, требуя максимальный 8-летний срок. Павел был в том положении, когда вполне мог диктовать свои условия клубу, угрожая выходом на рынок через год и вполне реальным интересом со стороны десятка других команд. Но, по словам его агента Тодда Даймонда, он не захотел быть рвачом, просто зарабатывающим деньги на излете карьеры:

«У Армстронга уже были хоккеисты, которые в 36 лет играли с тяжелыми контрактами. Но у Павла нет эго, чтобы идти их путем. Он также не хочет быть игроком, который просто получает деньги. Он хочет зарабатывать то, что зарабатывает. Если в 36 лет он по-прежнему будет очень продуктивен и счастлив в «Сент-Луисе», мы сможем обсудить продление еще на пару лет. Но на данный момент шесть лет — это срок, который устроил всех».

Фото Global Look Press

В Миссури у парня из Череповца есть все: огромная любовь болельщиков, безоговорочное уважение партнеров, полное доверие тренеров, стабильное место в первой тройке и первой спецбригаде большинства. «Павел полюбил Сент-Луис и чувствует себя комфортно при местном образе жизни. Он ладит со своими товарищами по команде и тренерами. Он чувствует, что его ценят, и это для него важно», — отметил в интервью The Athletic Даймонд.

«По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича

Вопрос лишь в том, появятся ли в ближайшие несколько лет у «Блюз» перспективы на кубок. Глядя на несколько похудевший в последние пару лет ростер команды Дрю Бэннистера, причислить ее к разряду контендеров крайне сложно. У «блюзменов» классная и глубокая линейка защитников, но крайне сомнительное нападение, в котором ударной тройке Бучневич — Томас — Кайру не хватает поддержки от других сочетаний.

Через год Бучневич стал бы одним из главных лотов рынка свободных агентов. При умеренном финансовом запросе его разрывали бы клубы-претенденты, имеющие проблемы на флангах, — в этом не может быть никаких сомнений. Однако в итоге он предпочел погоне за чемпионством комфорт, спокойствие и стабильность.

Источник