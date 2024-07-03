WBC дал разрешение 45-летнему Пакьяо провести бой за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Президент организации WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что 45-летний боксер Мэнни Пакьяо получил разрешение вернуться в ринг и провести бой против Марио Барриоса.

На кону будет титул WBC полусреднего веса.

«Мне нравится эта идея. Я считаю, что Пакьяо все еще может быть конкурентным боксером в поединке», – сказал Сулейман.

Легендарный боксер последний к этому моменту бой провел три года назад, проиграв Йорденису Угасу.

Ранее Мэнни Пакьяо заявлял о желании завершить карьеру после Олимпиады-2024, однако спортсмену из-за возраста не позволили участвовать в отборочном турнире.

sport.ua