Хьюз: Кауэлл – один из самых успешных инженеров в Ф1

Вчера стало известно, что Энди Кауэл станет одним из руководителей Aston Martin – 55-летний британский инженер займёт должность главного исполнительного директора, заменив на этом посту Мартина Уитмарша.

О том, насколько ценного сотрудника приобрела команда из Сильверстоуна, можно понять по колонке Марка Хьюза, написанной несколько лет назад, когда Кауэлл расстался с Mercedes…

Энди Кауэлл – очень талантливый гоночный инженер, всегда нацеленный на достижение результата. Его отличают способность прогрессивно мыслить и агрессивный подход к решению задач. Ему часто удаётся добиваться того, о чём другие даже помыслить не могли.

Подтверждением этого стали двигатели Cosworth CR-1 образца 1999 года, BMW P81, созданный в 2001-м, и гибридная силовая установка Mercedes PU106, представленная в 2014-м. Каждый из этих проектов задавал новые стандарты в гоночном моторостроении. С точки зрения Кауэлла, всегда можно добиться самых выдающихся результатов, если правильно выбрать путь к цели.

Уже это делает его одним из наиболее успешных инженеров в истории Формулы 1. Но ещё больше в нём поражает другое: он не просто инженер, он ещё и талантливый организатор, который умеет вдохновлять всю команду.

Когда Энди Кауэлл был главным мотористом Mercedes, компания Mercedes High Performance Powertrains доминировала в Формуле 1 – ему удалось этого добиться благодаря тому, что он создал коллектив из нескольких сотен талантливых специалистов, которые были настроены на его волну и работали очень слаженно.

Чувствовалось, что он всегда заряжен кипучей энергией, и при этом он всегда доступен для общения и отлично умеет объяснять самые сложные вопросы.

Кроме того, в свободное время он сам занимается автоспортом, поэтому разбирается во всём не только на теоретическом уровне и понимает, что лучший двигатель нельзя построить, просто работая на испытательном стенде – такой двигатель должен быть оптимизирован с учётом особенностей конкретного шасси.

После успешных проектов вместе с Cosworth и BMW он пришёл в 2004 году в компанию Ilmor, которая затем превратилась в Mercedes HPP, и уже через пару лет стал главным инженером, в 2008-м – одним из директоров, а в 2012-м Кауэлл её возглавил.

Когда он берётся за дело, все решения принимаются очень быстро, и Энди всегда нацелен на достижение конечного результата, т.е. на улучшение времени прохождения круга.

Однажды он мне сказал: «Искусство инженера состоит в поиске правильного баланса, для чего важен и творческий подход, и интуиция, и умение решать задачи в отведённое на это время. Кроме того, необходимы решимость и упорство, потому что гонки – это всегда своего рода исследовательский процесс, где процент успеха довольно низкий. Если он на уровне 20%, это уже хорошо.

Упорство необходимо, когда ваши попытки одна за другой заканчиваются неудачей, и тогда надо уметь собраться, отряхнуться и сказать себе: "Так чему это нас научило?" Никогда нельзя сдаваться».

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