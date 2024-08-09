Уэббер: Пиастри понимает, что дела лучше, чем слова

Оскар Пиастри понимает, что лучше демонстрировать скорость на трассе, чем рассуждать о ней, общаясь с прессой, – считает Марк Уэббер, менеджер австралийского гонщика McLaren.

Оскар пока провёл в Формуле 1 только 36 гонок, но о нём уже говорят как о будущем чемпионе мира, и, по словам Уэббера, его отличает очень правильный психологический настрой.

«Работать с ним очень приятно. Безусловно, он невероятно талантливый гонщик, – рассказал Марк в интервью PlanetF1. – Он знает, что нужно делать, чтобы продолжать демонстрировать этот талант и в будущем. Терпеть не могу слово “потенциал”. Каким бы ни был этот “потенциал”, вы должны его подтвердить, и он понимает что дела всегда лучше, чем слова – именно так он и действует.

У гонщиков лидирующей группы огромный опыт, тем более если учесть, насколько машины этого поколения сложны в управлении, но тот факт, что Оскар регулярно финиширует в первой пятёрке, говорит сам за себя.

Причём по разным причинам ещё какие-то возможности были упущены, ведь, чтобы добиться успеха, всё нужно сделать правильно, и это мы видели на примере Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона, когда он выиграл гонку в Сильверстоуне».

Лучшим подтверждением слов Уэббера стала победа его подопечного в Гран При Венгрии, и он рад, что Оскар продолжает австралийские традиции в Формуле 1, которые закладывались на протяжении последних 65 лет, ведь Джек Брэбэм свою первую победу в чемпионате мира одержал в 1959-м и в том же году выиграл титул.

«Думаю, всё начиналось с Джека Брэбэма, он был первым, кто указал нам этот путь», – добавил Уэббер.

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