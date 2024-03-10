ВИДЕО. Как выглядел убийственный нокаут в бою Джошуа – Нганну из рингсайда

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Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Knockout Chaos.

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27-3, 24 KO) жестко нокаутировал Франсиса Нганну (0-2, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпиона UFC.

Транслятор поединка DAZN Boxing опубликовал видео, на котром отлично видно завершение боя совершенно под другим углом, из рингсайда. Очень хорошо заметно, как подкосились ноги Нганну и он упал на настил ринга уже без сознания.

sport.ua