Усик потерял первое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира

Instagram. Александр Усик

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг сильнейших боксеров современности независимо от весовой категории. В первой десятке состоялись существенные изменения из-за поединков, которые прошли 13 и 14 сентября.

Абсолютный чемпио н мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (24–0, 15 КО) впервые за полтора года потерял лидерство и опустился на второе место.

С третьей на первую позицию поднялся американец Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО), который в ночь на 14 сентября победил мексиканца Сауля Альвареса и отобрал у него титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе. «Канело», который занимал восьмое место, из-за поражения опустился на две строчки и теперь замыкает десятку сильнейших.

Одну позицию потерял абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ (31–0, 27 КО). Японский «Монстр» 14 сентября разгромил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, однако пропустил вперед Кроуфорда и теперь идет на третьем месте.

Рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (по состоянию на 15 сентября):

(в скобках указано место в предыдущей версии):

(3) Теренс Кроуфорд (США) (1) Александр Усик (Украина) (2) Наоя Иноуэ (Япония) (4) Дмитрий Бивол (5) Артур Бетербиев (6) Джесси Родригес (США) (7) Дзюнто Накатани (Япония) (9) Шакур Стивенсон (США) (10) Дэвид Бенавидес (США) (8) Сауль Альварес (Мексика)

sport.ua