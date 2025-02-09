КЛИЧКО: «Знаете, почему мы так и не провели реванш с Джошуа?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, почему его реванш со звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа так и не состоялся.

«Да, мы имели в контракте пункт о реванше с Джошуа. Знаете, почему он так и не состоялся? Я тогда принял очень много важных решений. К сожалению, не могу все вам рассказать. Я принял решение о завершении карьеры. Сейчас, оглянувшись назад, я могу сказать, что все сделал правильно», – сказал Кличко.

В 2017 году Кличко в титульном бою проиграл нокаутом Энтони Джошуа в 11 раунде и впоследствии повесил перчатки на гвоздь.

sport.ua