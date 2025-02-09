Пиастри: Я готов к началу сезона

Вернувшись в прохладную Европу на тесты, Оскар Пиастри рассказал о том, как провёл жаркое австралийское лето…

Оскар Пиастри: «Крайне важно хорошо отдохнуть и набраться сил во время каникул. Сезон сейчас очень, очень длинные, поэтому важно, чтобы все в команде — не только мы, гонщики — могли расслабиться, провести время с семьей и друзьями. Больше всего на свете мы любим гонки, но когда их становится слишком много, это может повлиять негативно.

Большую часть отпуска я провёл дома, в Австралии. Было здорово несколько недель не думать о гонках, никуда не летать самолётом, ничего не делать, не чувствуя себя виноватым. Для меня, как австралийца, это получается один-два раза в год, не чаще. Потом начинается сезон и в Австралию я прилетаю только на Гран При.

Я много тренировался и вернулся в Европу в хорошей форме. Я чувствую себя отдохнувшим и готов к началу сезона».

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