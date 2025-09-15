Жак Вильнёв: Боттас и Перес – хороший выбор

В дебютном сезоне за Cadillac будут выступать опытные гонщики Валттери Боттас и Серхио Перес. Чемпион мира 1997 года считает, что в американской команде правильно сделали ставку на опыт, не став приглашать дебютантов.

Жак Вильнёв: «Для новой команды важен опыт, но опыт бывает разным – хорошим и плохим. Опыт не означает, что гонщик быстрый или великий, но Боттас в своё время побеждал Льюиса Хэмилтона и очень активно двигал Mercedes вперёд.

Ему пришлось тяжело в Sauber. Думаю, в той команде он просто потерял интерес. Но если мы возьмём Боттаса времён Mercedes, то получим гонщика с отличным имиджем. Что касается Переса, то он побеждал, и принесёт с собой деньги.

Я знаю, что от команды ждали подписание контракта с молодым или американским гонщиком, но я думаю, что они приняли верное решение. До начала сезона 2026 года им предстоит решить множество вопросов.

Cadillac – дебютанты, и у них есть двое гонщиков, которые работали в разных командах, с разными двигателями и разными шасси. Всё это позволит инженерам получить большой объём информации для работы.

Я считаю, что они на правильном пути. Меньше вопросов, больше спонсоров – все эти факторы делают команду более серьёзной. Думаю, они приняли верное решение».

