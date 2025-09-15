Сеул. Кенин прервала серию поражений, Буассон впервые выиграла матч на харде в Туре

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 500 в Южной Корее



Сеул, Южная Корея • 15-21 сентября • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Беатрис Аддад Мая (Бразилия)

Ева Лис (Германия) – Эшлин Крюгер (США) 6:3, 6:4

Майя Джоинт (Австралия) – Линда Фругвиртова (Чехия, Q) 6:4, 7:6(4)

София Кенин (США, 7) – Лаура Зигемунд (Германия) 2:6, 6:3, 7:5

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Пак Со Хён (Южная Корея, WC) 6:2, 6:2

Элла Зайдель (Германия, Q) – Джессика Понше (Франция, Q) 5:7, 6:4, 6:2

Лоис Буассон (Франция) – Ку Ён Ву (Южная Корея, WC) 6:2, 6:1

Ева Лис записала в свой актив первую победу в основной сетке турнира WTA 500. В следующем круге немецкая теннисистка встретится с третьей сеяной Кларой Таусон.

София Кенин прервала серию из четырех поражений и одержала первую победу почти за два месяца. За место в четвертьфинале американка будет бороться с Майей Джоинт.

Катержина Синякова выиграла третий матч подряд в Сеуле и в следующем раунде сыграет против Дарьи Касаткиной, которой проиграла в шести из семи противостояний, в том числе в этом году на Ролан Гаррос.

Лоис Буассон одержала свою первую победу на хардовом турнире уровня Тура. До сегодня она трижды играла на этом покрытии, в том числе дважды в этом году – в Кливленде и в квалификации US Open.

Фото: Getty Images.

