Connect with us
Футбол

Примера. Эспаньол – Мальорка 3:2. Победа, вырванная в меньшинстве

Примера. Эспаньол – Мальорка 3:2. Победа, вырванная в меньшинстве

    • 4-й тур Примеры.
    Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
    "Эспаньол" – "Мальорка" 3:2
    Голы: Милья, 20, Фернандес, 34, К. Гарсия, 81 (пен.) – Мурики, 45 (пен.), 65.

    "Эспаньол": Дмитриевич – Эль-Хилали (Терратс, 85), Калеро, Кабрера, Ромеро – Гонсалес, Лосано (Пикель, 58), Милья – Долан (Рубио, 85), Фернандес (К. Гарсия, 72), Пуадо (Санчес, 72).

    "Мальорка": Роман – Морей (Маффео, 46), Вальент, Райльо, Кумбулла (Виргили, 46), Мохика – Морланес (Доменек, 81), Торре (Саму Коста, 71), Дардер – Мурики, Джозеф (Пратс, 65).

    Предупреждения: Лосано, 43, К. Гарсия, 89 – Морей, 45+2.

    Удаление: Милья, 45+3.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis