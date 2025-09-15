Примера. Эспаньол – Мальорка 3:2. Победа, вырванная в меньшинстве

4-й тур Примеры.
Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" – "Мальорка" 3:2
Голы: Милья, 20, Фернандес, 34, К. Гарсия, 81 (пен.) – Мурики, 45 (пен.), 65.
"Эспаньол": Дмитриевич – Эль-Хилали (Терратс, 85), Калеро, Кабрера, Ромеро – Гонсалес, Лосано (Пикель, 58), Милья – Долан (Рубио, 85), Фернандес (К. Гарсия, 72), Пуадо (Санчес, 72).
"Мальорка": Роман – Морей (Маффео, 46), Вальент, Райльо, Кумбулла (Виргили, 46), Мохика – Морланес (Доменек, 81), Торре (Саму Коста, 71), Дардер – Мурики, Джозеф (Пратс, 65).
Предупреждения: Лосано, 43, К. Гарсия, 89 – Морей, 45+2.
Удаление: Милья, 45+3.