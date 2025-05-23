Норрис: Не стоит сомневаться в силе Red Bull

Гонщик McLaren Ландо Норрис не верит Максу Ферстаппену, который заявил, что не рассчитывает на хороший результат в Монако, поскольку на этой трассе превалируют медленные повороты…

Ландо Норрис: «В этом сезоне машины Red Bull не раз были быстры. Макс выиграл две гонки и должен был победить в Саудовской Аравии. В Имоле тоже есть медленные повороты, а они там были очень сильны.

Все говорят, что у Red Bull неудачная машина, но люди не обладают всей информацией, которая есть у нас. Их недооценивают. Но мы знаем, что они представляют угрозу. У них есть Макс, и я не думаю, что в силе этой команды можно сомневаться. В Имоле они заслуженно победили, были конкурентоспособны и в медленных поворотах и на скоростных участках. У них хорошая машина.

К сожалению, мне в этом году не всегда удаются квалификации. Скорость есть, но не всегда удаётся собрать всё воедино, пройти все три сессии так же легко, как прежде. Это не значит, что я не справляюсь, но если в борьбе с лучшими в мире ты не всё сделал идеально, значит оказался позади. Я работаю над этим».

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