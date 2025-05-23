Женева. Джокович в свой День рождения обыграл Арнальди, совершив камбэк во втором сете, Хуркач победил четвертую ракетку мира в 1/4 финала

На турнире ATP 250 в Швейцарии состоялись четвертьфинальные матчи



Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Тэйлор Фритц (США, 1) 6:3, 7:6(5)

Себастьян Офнер (Австрия, Q) – Карен Хачанов (-, 4) 4:6, 6:4, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Алексей Попырин (Австралия, 5) 7:6(6), 6:4

Новак Джокович (Сербия, 2) – Маттео Арнальди (Италия, 8) 6:4, 6:4

• Хуберт Хуркач взял реванш у Тэйлора Фритца за поражение на United Cup в этом году и одержал вторую победу в шестом поединке против него. Польский теннисист десятый раз в карьере победил соперника из топ-5 и одержал первую такую победу с июня прошлого года. За место в финале Хуркач сыграет против “квалифаера” Себастьяна Офнера (№128 АТР), которого обыгрывал на турнире ITF в 2016 году.

• Новак Джокович взял реванш у Маттео Арнальди за поражение на “Мастерсе” в Мадриде несколько недель назад. Сербский теннисист отыгрался со счета 1:4 во втором сете и оформил итоговую победу за 1 час 40 минут. В полуфинале Джокович, который вчера отметил свой 38-й День рождения, сыграет против британца Кэмерона Норри, у которого выиграл все четыре очных поединка (последний состоялся в 2023 году).

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