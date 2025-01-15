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Футбол

Официально: Лион арендовал хавбека из Ботафого

Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25

Официально: Лион арендовал хавбека из Ботафого

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Лион" объявил о подписании контракта аренды с аргентинским полузащитником Тьяго Альмадой.

    23-летний футболист переходит во французскую команду на правах аренды из "Ботафого" до конца текущего сезона.

    Бразильская команда ничего не получит за аренду игрока, поскольку оба клуба принадлежат одной и той же организации – "Eagle Group".

    Добавим, что Тьяго за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 36 ассистов.

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