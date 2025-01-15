Australian Open. 19-летний Меншик обыграл шестого номера рейтинга Рууда, Давидович Фокина впервые победил в матче, проиграв первые два сета

Итоги матчей среды в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) – Танаси Коккинакис (Австралия) 6:7(3), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3

Александар Вукич (Австралия) – Себастьян Корда (США, 22) 6:4, 3:6, 2:6, 6:3, 7:5

Якуб Меншик (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия, 6) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29) 6:7(7), 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:3

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Джеймс Дакворт (Австралия) 6:4, 6:2, 7:5

Томми Пол (США, 12) – Кэй Нисикори (Япония) 6:7(3), 6:0, 6:3, 6:1

Уго Умбер (Франция, 14) – Хади Хабиб (Ливан, Q) 6:3, 6:4, 6:4

Артур Фис (Франция, 20) – Кантен Алис (Франция) 6:2, 4:6, 7:6(2), 7:5

Джейкоб Фёрнли (Великобритания) – Артур Казо (Франция) 3:6, 7:5, 6:2, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) – Педро Мартинес (Испания) 6:1, 6:4, 6:1

Александар Вукич (№68 ATP) одержал седьмую в карьере победу над игроком из топ-30 и впервые вышел в третий круг на турнире уровня Grand Slam. Дальше австралийский теннисист сыграет против Джека Дрэйпера.

Якуб Меншик (№48 ATP) записал в свой актив пятую в карьере победу над теннисистом из топ-10 и в своём дебютном третьем круге в Мельбурне сыграет против Алехандро Давидовича Фокины, который совершил камбэк в противостоянии с Феликсом Оже-Альяссимом – испанец выиграл восьмой пятисетовый матч и впервые ему это удалось, проиграв первые два сета. В прошлом году Меншик и Давидович Фокина по разу обыграли друг друга на турнирах в Дубае и Дохе соответственно.

Артур Фис впервые сыграет в третьем круге Australian Open и в следующем раунде встретится с ещё одним соотечественником Уго Умбером. Отметим, что француз – один из пяти игроков младше 21 года, которые остались в сетке, и он является самым рейтинговым среди них. Фис четыре раза проиграл Умберу, однако выиграл в их предыдущем противостоянии, которое состоялось в прошлом году в финале турнира в Токио.

Джейкоб Фёрнли, дебютант австралийского “мэйджора”, впервые вышел в третий круге на турнире Grand Slam. Соперником британца будет второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Фёрнли ранее один раз играл против теннисиста из топ-10: в прошлом году он уступил Новаку Джоковичу (№2) во втором круге Уимблдона.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua