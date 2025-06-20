Eleven Dynamics – новый партнёр Sauber

Команда Sauber объявила о технологическом партнерстве с компанией Eleven Dynamics – лидером в области прецизионной робототехники и автоматики, и сможет использовать передовые измерительные технологии для повышения точности изготовления деталей и ускорения производственных процессов.

Центральным элементом этого партнерства является внедрение инновационной платформы EDAS (Eleven Dynamics Automation Suite). Благодаря интеграции роботизированных измерений непосредственно в производственный процесс, команда Sauber сможет заменить традиционные ручные проверки и сложные процедуры измерения быстрым, точным и оперативным анализом.

Детали из углеволокна со сложным дизайном и жесткими допусками будут автоматически проверяться с точностью до микрона. Важные аэродинамические детали, такие как передние крылья и днища, будут подвергаться неразрушающему контролю на линии, что обеспечит инженерам постоянную и немедленную доступность измерений. Это позволит принимать более быстрые и обоснованные решения по настройке и разработке машин.

Компания Eleven Dynamics, в свою очередь, получит бесценную информацию об использовании своих технологий в сложных условиях Формулы 1.



Стефано Баттистон, коммерческий директор команды: «Партнерство с Eleven Dynamics поможет нам автоматизировать и ускорить важнейшие производственные процессы, давая нам время сосредоточиться на самом главном: скорости на трассе».

Источник