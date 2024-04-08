Фернандо Алонсо: Результат превзошёл наши возможности

Фернандо Алонсо финишировал шестым в Сузуке и заработал столько же очков, сколько гонщики Mercedes Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон вместе. Это позволило Aston Martin сохранить отставание в один балл в Кубке конструкторов от команды из Брэкли.

Лэнс Стролл после старта с шестнадцатой позиции финишировал двенадцатым.

Фернандо Алонсо (6-й): «Отличный уик-энд для меня. Вчера я квалифицировался пятым, а сегодня финишировал шестым. Это один из моих лучших уик-эндов за последнее время. Я считаю, что в этот уик-энд результат несколько превзошёл наши возможности, но в этом сезоне я хорошо провожу гонки и приношу очки для команды.

План на гонку отлично сработал, и я хочу сказать отдельное спасибо парням за пит-стопы – впечатляющая работа.

Нам всё ещё нужно оценить эффективность новинок, поэтому перед тем, как отправиться в Шанхай, команда изучит все данные, собранные в этот уик-энд».

Лэнс Стролл (12-й): «Сложная гонка. Старт с 16-го места означал, что мы не сможем использовать оптимальную стратегию, а по ходу гонки у меня были проблемы с тем, чтобы оказаться на пустой трассе. Кроме того, мне не хватало скорости на прямых, когда это было необходимо. Тем не менее, мне удалось провести несколько обгонов в шестом повороте, так что было весело.

Я надеялся догнать Юки Цуноду в борьбе за десятое место, но шины Soft в конце гонки не обеспечили необходимое сцепление с трассой. Жаль, что не удалось заработать очки. Мы используем полученные знания через пару недель в Китае».

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