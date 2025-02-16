Барбоса – новый чемпион. Дальше – Теофимо?

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Барбоса

15 февраля в Манчестере, Великобритания, состоялся поединок за звание временного чемпиона мира WBO в первой полусредней весовой категории между 31-летним британцем Джеком Кэттероллом (30–2, 13 КО) и 33-летним американцем Арнольдом Барбосой (32–0, 11 КО). Пояс, который стоял на кону, мог вывести победителя на полноценное титульное противостояние уже в следующем поединке.

Сложилось все печально, могло бы быть гораздо лучше. Однако победитель получил пояс заслуженно. Или нет?

Это было неинтересное противостояние. Однако Кэттеролл продолжает собирать арены

Есть боксеры, которых смотреть тяжело. Понятно, что это – хороший бокс. Иногда даже очень хороший. Однако, когда стоит выбор между сном и повтором или прямой трансляцией, всегда выбирается первое.

Например, таковым является Шакур Стивенсон. Никто не скажет, что американский чемпион WBC в легком весе – плохой боксер. Разве что его соперники, которые просто хотят его уесть. В то же время у фанатов не появляется большого желания включить телевизор или прийти на арену, когда они слышат имя Стивенсона. Некоторые даже уходили с арены в родном городе Шакура, потому что им было не интересно.

Однако все же американец – это элитный класс бокса. Безусловно, сильный боксер, который может добиться всего. Возможно, даже побить Джервонту Дэвиса. И точно найти соперника, который продаст их противостояние.

Джек Кэттеролл – еще более печальный персонаж. Вроде бы его поединки против Джоша Тейлора были прекрасными. Как и официальные события: они там и дрались, и толкались. А Реджиса Прогрейса Джек вообще и отправлял в нокдаун, и сам побывал в таковом. Красиво. Вроде бы. Но не очень.

Фактически это все эпизоды, а вот в общей картинке все спокойно, рационально, понятно. Без особых эмоций, но с результатом. И британцы продолжают ходить на этот бокс.

Поединок против Арнольда Барбосы не гарантировал открытой драки. Оба бойца закрыты, стараются держать дистанцию, отвечать лишь короткими контрвыпадами. Стилистически ничего из этого не намекает на дикое шоу. Его и не произошло. Нельзя сказать, что бойцы не старались или ничего не делали в ринге. Вообще, нет. Например, Кэттеролл взялся ловить соперника на контрдействиях и коротких выпадах. Причем не бегал по рингу, а держал дистанцию, коротко отвечал. Иногда прилетало очень смачно и крепко.

Барбоса же после стартовых сумбурных минут нашел расстояние, с которого можно атаковать соперника. Начал давить, бить силовыми, резать углы, пытаться забрать эпизоды благодаря активности у канатов. Однако вопрос здесь в том, что в своей массе всего этого было мало. Каждый эпизод заканчивался несколькими попаданиями. И все. Точный контрпанч от Кэттеролла не развивался в атаку. Джек попадал – и хорошо, на этом хватит.

Getty Images/Global Images Ukraine

Парни боксировали друг с другом, и это не было интересно настолько, что можно выделить много эпизодов. Главный – нокдаун Барбосы в 10-м раунде, который не засчитали. Ситуация противоречивая, Кэттеролл все же бил оппонента перед падением. Однако упал ли он именно от удара? Или от того, что зацепился за соперника?

В любом случае на Барбосу это не повлияло, потому что ему в пассив нокдаун не засчитали. А вот Кэттеролла это бы спасло от поражения. Но не спасло. Да и заслужил ли он?

Джек проделал хорошую работу, но недостаточную. Он надеялся все же поймать соперника и ловил. Однако силы удара оказалось недостаточно, чтобы завалить соперника. А перебоксировать не получалось: Арнольд Барбоса и быстрый, и длиннорукий. Здесь поди подберись.

Так что, поражение скорее по делу, чем нет.

Что теперь?

Каким-то образом Кэттеролл продает арены. Продал на этот раз, сделает это снова. Тем более, ему всего 31 год. Еще успеет и вернуться, и даже за титул побоксировать. Возможно, и чемпионом стать. Да, не самым интересным, но какая разница лично для британца?

Барбоса имеет право претендовать на Теофимо Лопеса. Однако тот хочет поединок против Ричардсона Хитчинса, чтобы попытаться иметь два пояса и выходить на Джарона Энниса как объединенный чемпион.

В то же время вариант Арнольда отбрасывать не стоит, потому что Хитчинс пока не торопится подписывать документы. Однако верится в это не очень. Теофимо очень сильно ориентирован на деньги, а здесь он не заработает много, а вот риски – серьезные. Поэтому Арнольду Барбосе нужно ждать. Посмотреть, что будет делать Теофимо и что это ему принесет. Возможно, даже смену статуса. А уже после этого решать, что делать дальше и с кем.

Однако с техникой и терпеливостью Барбосы любой соперник рискует.

sport.ua