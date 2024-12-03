Экклстоун выставил на продажу коллекцию машин

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун объявил, что его огромная коллекция гоночных машин Гран При будет продана на аукционе.

Экклстоун заявил, что не хочет обременять свою жену — спортивного вице-президента FIA по Южной Америке Фабиану Флоси — продажей машин после своей смерти.

Берни Экклстоун: «Все машины, которые я купил за эти годы, имеют фантастическую гоночную историю и являются редкими произведениями искусства. Я люблю эти машины, но пришло время задуматься о том, что с ними будет после меня, поэтому я решил их продать.

Собрав лучшие машины Формулы 1 с момента зарождения этого спорта, я решил передать их новым хозяевам, которые будут относиться к ним так же, как я, будут заботиться о них как о бесценных произведениях искусства».

В коллекции есть машины, которые пилотировали Михаэль Шумахер, Ники Лауда, Стирлинг Мосс и Нельсон Пике. Самый старый экземпляр в коллекции — Bugatti Type 5 1931 года, а самый новый — Ferrari, выигравшая чемпионат 2002 года.

Предварительная оценка стоимости коллекции – 250 миллионов фунтов.

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