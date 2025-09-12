Энрико Кардиле о своих обязанностях в Aston Martin

В начале августа мы писали о том, что Ferrari и Aston Martin после тяжбы, которая тянулась много месяцев, смогли договориться о переходе Энрико Кардиле в британскую команду, где он займёт должность технического директора и сможет наконец-то приступить к работе.

Сегодня Кардиле впервые пообщался с пресс-службой команды и рассказал о том, какие перед ним стоят задачи.

Энрико Кардиле: «Я очень рад, что начинаю работать в Aston Martin. Мне очень интересно присоединиться к этой команде, потому что я верю в неё, ведь у неё есть всё необходимое для достижения успеха.

В круг моих обязанностей входит руководство всем процессом создания машины, я отвечаю за её эффективность, за аэродинамические характеристики, за все инженерные и конструкторские решения, за проведение тестов – по сути, речь обо всех видах активности, от идеи до гоночной трассы.

Многое на базе Aston Martin произвело на меня очень позитивное впечатление – технологический кампус организован и оснащён просто прекрасно. Я посмотрел на аэродинамическую трубу команды глазами инженера – увиденное в буквальном смысле захватывает дух, настолько впечатляют современные технологии, в ней воплощённые.

Команду отличает бескомпромиссный подход Эдриана Ньюи и его видение перспективы, постоянное стремление довести до идеала все без исключения детали машины. Для Энди Кауэлла, руководителя команды, характерен очень вдумчивый и скрупулёзный подход: как и Эдриан, он не упускает из внимания никакие нюансы процесса разработки шасси и стремится добиться, чтобы Aston Martin стала лучшей командой чемпионата.

Все очень открыто общаются и эффективно взаимодействуют, решая стоящие перед нами задачи, готовы вносить коррективы в подходы, которые мы применяем, потому что все хотят добиться улучшений. И хотя процесс роста требует времени, мы уже сейчас должны стремиться показывать хорошие результаты на трассе».

Источник