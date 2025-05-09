Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF украинец Василий Ломаченко девятого мая вспомнил события Второй мировой войны.

«Их подвиг – не измерим. И такой же огромной должна быть наша благодарность.

Царство небесное всем тем, кто стал на смерть во имя жизни. Мира Всем», – написал Ломаченко в социальных сетях.

Отметим, что официально в Украине 8 мая чествуют День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9-го мая отмечается День Европы.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua