Аделаида. Оже-Альяссим победил лидера посева и встретится с Кордой в финале

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Австралии



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Иржи Легечка (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Томми Пол (США, 1) 7:6(3), 3:6, 6:4

Себастьян Корда (США, 2) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:3, 7:6(4)

Феликс Оже-Альяссим во второй раз обыграл Томми Пола, с которым встречался в 2023 году на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс. Канадский теннисист 16-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP и попробует выиграть шестой титул.

Себастьян Корда взял реванш у Миомира Кецмановича за поражение в 2022 году на “Мастерсе” в Майами и во второй раз сыграет в финале турнира в Аделаиде. Два года назад он проиграл в матче за титул Новаку Джоковичу. В целом для американца это будет девятый финал в Туре. В предыдущих он смог одержать только две победы.

Феликс Оже-Альяссим и Себастьян Корда ранее играли друг против друга три раза (1-2). Их предыдущая встреча состоялась в 2022 году в решающем матче на турнире ATP 250 в Антверпеге, где победил представитель Канады.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua