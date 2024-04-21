Руан. Стивенс обыграла Гарсию на пути в первый финал в сезоне

На турнире WTA 250 во Франции определилась первая участница решающего матча

Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Виктория Голубич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Слоан Стивенс (США, 6) — Каролин Гарсия (Франция, 2) 6:3, 6:2

Американская теннисистка одержала четвёртую победу в девяти матчах против Гарсии и впервые в этом году сыграет в финале.

Стивенс впервые с февраля 2022 года будет бороться за одиночный титул WTA. Тогда американка стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Гвадалахаре. В целом для Слоан это будет 11-й финал в карьере, в том числе второй на красном грунте. В 2018 году американка смогла дойти до финала на Открытом чемпионате Франции.

Во втором полуфинале турнира в Руане встретятся Ангелина Калинина и Магда Линетт.

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