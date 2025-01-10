Элбон: С приходом Карлоса команда станет сильнее

В предстоящем сезоне мы увидим борьбу двух быстрых гонщиков в Williams, где напарником Алекса Элбона стал перешедший из Ferrari опытный Карлос Сайнс. Алекс с нетерпением ждёт начала совместной работы.

Алекс Элбон: «Интересно, что Карлос скажет о новой машине Williams по сравнению с прошлогодней Ferrari. Хочется оценить наши сильные и слабые стороны, понять, в чём мы можем прибавить – и с приходом Карлоса мы получим ответ. Я помню своё время в Red Bull и переход в Williams. В такой ситуации сразу появляется много идей, способных помочь команде. С приходом Карлоса команда станет сильнее.

С другой стороны, я провел три года в Williams, будет здорово узнать свежий взгляд на ситуацию. Уверен, его переход из Ferrari многое даст команде. Ну и, конечно, он будет мотивировать меня полностью выкладываться, добиваться большего. Прошлый сезон он провёл очень здорово, так что меня ждёт серьёзный вызов».

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