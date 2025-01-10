Большой интерес Богачука. Спенс проведет бой за два титула с Фундорой

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

По информации СМИ, Себастьян Фундора проведет бой против Эррола Спенса 29 марта в Лас-Вегасе. Поединок пока не объявлен официально, переговоры продолжаются.

Фундора владеет титулами WBC и WBO первого среднего веса, а Спенс проведет первый бой с лета 2023 года, когда боксер уступил Теренсу Кроуфорду.

Бой Фундоры и Спенса интересен для украинского боксера Сергея Богачука, который является обязательным претендентом на титул WBC.

Ранее Богачук заявил, что ожидает выйти на победителя следующего боя Фундоры.

Будет фейерверк. Украинский боксер нацелился на абсолютное чемпионство

sport.ua