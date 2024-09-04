Сиренко подписал контракт с Queensberry. Что это значит

MixedZone. Владислав Сиренко

29 августа британская промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с украинским боксером супертяжелого веса, 29-летним Владиславом Сиренко (21-0, 18 КО). Этот контракт – второй для украинского боксера с Queensberry Promotions после Дениса Беринчика, у которого есть контракт о со-промоутерстве с британской компанией и К2.

И первый украинский супертяжеловес на контракте с Queensberry Promotions.

У Queensberry много супертяжей на контракте. Топовые спортсмены и элитная молодежь

Фрэнк Уоррен и Queensberry Promotions хорошо работают с супертяжеловесами. Британцы имеют контракт с действующими топами: Джозефом Паркером, Чжаном Чжилеем, Даниелем Дюбуа, Дереком Чисорой и даже Тайсоном Фьюри. С последним – также контракт о со-промоутерстве, как в случае с Беринчиком. Только на этот раз со-промоутером является Top Rank Боба Арума.

Кроме того, Queensberry Promotions имеют на контракте и перспективную молодежь. Это Фабио Уордли, чемпион Великобритании по боксу и уже можно говорить, что он планомерно выходит на топовый уровень. Сейчас 29-летний Уордли, ровесник Сиренко, уже имел два важных для карьеры поединка. В первом он встретился с Давидом Аделаей и стал первым, кто победил британца – одержал победу техническим нокаутом в 7 раунде.

После этого Уордли встретился с Фрейзером Кларком. Непрерывная 12-раундовая драка закончилась ничьей. Это было эпично и уже получило продолжение – осенью 2024 года парни проведут повторный поединок.

Еще один проспект – Мозес Итаума. Боец, который планировал побить рекорд Майка Тайсона по возрасту, в котором он стал чемпионом. Сейчас Итауме 19 лет. Тайсон стал чемпионом мира в 20 лет. А сам Мозес заявил, что хочет биться против Джозефа Паркера. Фрэнк Уоррен заявил, что молодой британец пока спешит, но собирается сделать ему топовые противостояния в ближайшее время.

В1 Promotions. Владислав Сиренко

Может ли Сиренко отбоксировать против одного из этих бойцов?

Здесь можно разбирать каждый частный случай. К примеру, крайне интересны варианты с Чжаном Чжилеем или Джозефом Паркером. Да, сейчас может казаться, что шансов у Сиренко нет. И, возможно, это так на сегодня. Ведь Владислав только в этом году вернулся после травмы, отнявшей у него почти три года карьеры. Однако со временем все может измениться.

При этом не стоит рассчитывать, что Сиренко сразу выйдет на топов. Первая причина – никто не будет пускать нового бойца под такой каток. Можно вспомнить пример Дона Кинга, подписавшего контракт с Андреем Котельником и сразу отправившего его под чуть ли не главного своего бойца того времени, но это не одно и то же. Уоррен ведет дела по-другому, а Котельник как раз и подписывал контракт для чемпионского противостояния.

Вторая причина – договоренности между Чжилеем и Паркером. Весной 2024 года китайский и новозеландский боксеры встретились в Саудовской Аравии. В этом противостоянии Джозеф побывал в нокдауне в 3 и 8 раундах, но все равно победил решением большинства судей. При этом бойцы имеют пункт о реванше в контракте и нельзя исключать то, что в следующем поединке они встретятся друг с другом.

Похоже, что раньше планировалось, что Чжилей и Паркер проведут промежуточные поединки. Однако сейчас они все ближе ко второй встрече. Например, Паркер не получил давно напрашивавшегося противостояния против Энтони Джошуа – Джошуа встретится с Даниэлем Дюбуа. Чжилей же говорит и о бое против Дерека Чисоры, и о других вариантах. Но все равно хочет получить реванш – он ведь дважды отправлял Паркера в нокдаун и уверен, что при повторном шансе сможет добиться своего.

Дерек Чисора сейчас в свободном плавании. Он постепенно подбирается к завершению карьеры – например, больше не будет боксировать на арене О2, на которой провел больше всего противостояний. Сложно будет понять логику, при которой Дерек встретится с Сиренко в следующем поединке в Манчестере – именно там Чисора собирается сразиться в следующем поединке.

Тут и Сиренко – малоизвестный боец в Великобритании, и для Дерека непонятен бой против такого бойца, который сильно моложе и теоретически может переработать его благодаря возрасту и свежести.

Даниэль Дюбуа также вне списка потенциальных оппонентов – у него есть бой против Энтони Джошуа, а Сиренко нужно еще дойти до уровня выступлений британского чемпиона. Владиславу рано сразу после травмы идти на титульный бой. Как и Тайсон Фьюри находится не в списке возможных оппонентов – он проведет реванш против Усика уже в декабре 2024 года.

Остаются Фабио Уордли и Мозес Итаума. Уордли, как было сказано выше, сразится против Фрейзера Кларка. У Итаумы нет соперника, и в целом это звучит интересно, учитывая, что Уоррен анонсировал сначала интересного соперника для Мозеса, а потом было объявлено о контракте с Сиренко.

Стоит упомянуть и то, что Итаума уже сражался против украинца – побеждал Константина Довбыщенко. Его побеждал и Владислав Сиренко. Однако уверен ли Уоррен настолько в Мозесе, что уже сейчас сделает ему бой против Сиренко? И дополнительно, зачем ему терять только подписанный актив в случае поражения? Владиславу 29 лет и он может принести больше пользы в ближайшие годы, чем если просто проиграет Итауме и потеряет часть авторитета.

Тогда зачем этот контракт?

Для Queensberry Promotions Сиренко – еще один актив. 29 лет – хороший возраст для супертяжа. Фактически, лучший возраст для супертяжелого веса начинается в 30 лет и более.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Для Сиренко это вообще выигрышная ситуация. Queensberry Promotions имеет контакты с Турки Аль аш-Шейхом, поэтому можно попасть на интересные вечера, организуемые саудитами. В том же США, куда пытается попасть Турки и компания.

Можно также принять участие в боях в Великобритании. А это новый рынок, где всегда любили украинских боксеров. И это хороший, стабильный рынок, проверенный годами, в отличие от авантюрных саудовских денег.

Поэтому в ближайшие годы, если Queensberry Promotions не подписали Сиренко просто под один-два поединка своих бойцов, мы точно увидим украинца, который наконец будет получать достойную оппозицию.

sport.ua