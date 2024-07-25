ЛК. Мельник помог Фехервару победить, Шахов, Радченко и Дедечко проигрывают безнадежно (обновляется)

Первые матчи второго квалификационного раунда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня. О матчах Лиги конференций, которые состоялись 23-го – 24-го июля – ниже.

23-24.07.2024

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В одном из противостояний одной из команд засчитано техническое поражение.

"Днепр-1" (Украина) – "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3

Техническая победа венгров

25.07.2025

КуПС (Финляндия) – "Тромсе" (Норвегия) 0:1

Голы: Нордас 54

Северное дерби оказалось малорезультативным, но напряженным. Неуместно говорить о высшем классе какой-то из команд – это достойные друг друга соперники. Определяющей стала лучшая реализация голевых моментов футболистами "Тромсе".

"Жальгирис" (Литва) – "Пафос" (Кипр) 2:1

Голы: Антал 17, Антал 26 – Жайру 62

Опасная ситуация для "Пафоса". Киприоты начинали свой путь в Лиге Европы, а сейчас рискуют вылететь из еврокубков вообще. Хотя 1:2 – не приговор. "Жальгирис" можно проходить.

Украинский легионер литовской команды Мирослав Мазур провел матч на скамейке запасных.

"Сабуртало" (Грузия) – "Партизани" (Албания) 2:0

Голы: Ноникашвили 31, Сылла 57

Удаление: Ррапай 48 ("Партизани", две желтые)

У Грузии уже есть одна потеря в этом еврокубковом сезоне. "Сабуртало", к счастью для болельщиков, сделал шаг от провала. 2:0 дома – очень удобный результат.

"Ильвес" (Финляндия) – "Аустрия" (Австрия) 2:1

Голы: Хаарала 51, Риски 88 – Лукас Кальвао 90

Наверное, стоит расценивать этот результат как сенсацию. Даже проигрывая в счете, "Аустрия" оставалась фаворитом этого матча. Через неделю в Австрии на "Аустрию" будет немалое давление: доказать, что 1:2 – это просто случайность.

"Млада" (Чехия) – "Трансинвест" (Литва) 2:0

Голы: Ладра 27, Кушей 38

Все спокойно. Тот, кто должен был, тот и победил. Хотя персональным болельщикам Артема Радченко очень обидно – украинец провел 86 минут за литовскую команду, но уходил с поля с низко опущенной головой.

"Ноах" (Армения) – "Слима Вондерерз" (Мальта) 7:0

Голы: Пенсон 19, Грегорио 28, Грегорио 31, Грегорио 56, Чинари 71, Чинари 72, Феррейра 90

Полное преимущество одной из команд – тотальный разгром. Не о чем говорить. "Ноах" идет дальше, хотя официально это оформит через неделю.

"Сумгаит" (Азербайджан) – "Фехервар" (Венгрия) 1:2

Голы: Абдуллазаде 20 – Кристенсен 39, Шпандлер 52

Удаление: Хачаев 32 ("Сумгаит", две желтые)

Богдан Мальник (все регламентированное время) помог "Фехервару" одолеть сопротивление "Сумгаита". Хотя именно команда из Азербайджана открыла счет. Хозяевам испортило картину удаление на 32-й минуте – после этого было очень трудно.

"Мегпис" (Гибралтар) – "Копенгаген" (Дания) 0:3

Голы: Эльюнуссі 30, Клаэссон 62, Фроголд 65

Не удивительно. "Копенгаген" – на три головы сильнее, что и подтвердил первый матч противостояния. Можно с уверенностью говорить, что дальше пройдет представитель Дании.

"Милсами" (Молдова) – "Астана" (Казахстан) 1:1

Голы: Кой Лупано 90 – Грипши 57

Представитель Молдовы проявил характер, уйдя от поражения на 90-й минуте. Украинский легионер "Милсами" Ярослав Терехов провел матч на скамейке запасных.

"Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) – "Бранн" (Норвегия) 0:0

Удаление: Ллансана 90+2

Матч без голов, но с прямой красной карточкой. Отмечаем именно ее, ведь судила этот матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.

Все решится через неделю.

"Омония" (Кипр) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 3:1

Голы: Кулибали 41, Кулибали 78, Эвандру 84 – Фелипе Пирес 75

Похоже, второй потери в сезоне грузинам не избежать. Трудно будет отыграться после 1:3. Но победа "Омонии" – полностью заслуженная.

"Зира" (Азербайджан) – ДАК 1904 (Словакия) 4:0

Голы: Рафаэль Утсиг 29, Мартинс Жуниор 31, Волков 51, Волков 53

"Зира" едва не прошла "Шериф" в Лиге Европы. Там немного не повезло, но сейчас азербайджанская команда оттянулась сполна. Четыре гола в ворота ДАК 1904 – декласация.

Тарас Качараба отыграл за ДАК 1904 все девяносто минут.

"Зимбру" (Молдова) – "Арарат-Армения" (Армения) 0:3

Голы: Серобян 23, Оканси 74, Оканси 89

Эта пара могла бы нам быть особенно интересной в контексте "Днепра-1" – победитель противостояния мог сыграть с украинской командой. Но днепряне так и не вышли на старт, оставив лишь боль. А так-то дальше пройдет, наверняка, "Арарат-Армения".

По обе стороны в этом матче были украинцы. Денис Дедечко отыграл за "Зимбру" первый тайм, Даниил Кучер остался в запасе "Арарат-Армении".

"Баник" (Чехия) – "Урарту" (Армения) 5:1

Голы: Эвертон 15, Боула 22, Бухта 26, Прекоп 62, Клима 82 – Тарахчян 90+4

Удаление: Маргарян 78 ("Урарту", прямая красная)

Чешские команды, играющие во втором квалификационном раунде Лиги конференций, не именитые, но рациональные. Со своими соперниками разбираются умело. "Млада" уверенно победила, а "Баник" и вовсе оформил разгром.

Артем Полярус отыграл за "Урарту" 64-ре минуты.

"Пакш" (Венгрия) – АЕК (Ларнака, Кипр) 3:0

Голы: Гарасти 17, Тот 61, Отвош 74

Этот АЕК (Ларнака) в свое время попил немало крови от украинских команд. А тут выходит "Пакш" и спокойно разбирается с ним на своем поле. Определенная реабилитация за провал в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

"Брондбю" (Дания) – "Ллапи" (Косово) 6:0

Голы: Сузуки 16, Омоиджуанфро 20, Бунгаард 24, Нартей 40, Квисгорден 88, Швартау 90

"Ллапи" – не соперник для одного из лидеров чемпионата Дании. "Брондю" было очень тяжело в недавнем спарринге с "Динамо", но сегодня – без особых проблем…

"Дюделанж" (Люксембург) – "Хеккен" (Швеция) 2:6

Голы: Хаджи (пен.) 32, Хаджи (пен.) 44 – Инусса 6, Лаюни 21, Юссеф 35, Лаюни 45+1, Юссеф 60, Хрстич 89

Шведы дали урок футбола представителю Люксембурга. Этот тот случай, когда команды – разные по уровню. "Хеккен" забил шесть, а дома будет иметь возможность забить еще больше.

"Флориана" (Мальта) – "Витория Гимарайнш" (Португалия) 0:1

Гол: Жота Силва 78

Довольно скромная победа от представителя чемпионата Португалии. Хотя мы знаем, что за спинами "Порту", "Бенфики", "Спортинга" и "Браги" не очень крепкие тылы. Но соперника из Мальты "Витория" должна проходить.

"Хапоель" (Беєр-Шева, Израиль) – "Черно Море" (Болгария) 0:0

Напряженная битва двух равных команд. Разборки откладываются на потом.

"Цюрих" (Швейцария) – "Шелбурн" (Ирландия) 3:0

Голы: Меттью 1, Маркезано 29, Маркезано 58

"Цюрих" на опыте и классе добыл удобный для себя гандикап. Это тот счет, с которым можно спокойно ехать на выездной матч.

"Юргорден" (Швеция) – "Прогресс" (Люксембург) 3:0

Голы: Викхейм 21, Хюммет 27, Хюммет 61

Шведы сделали свое без лишних движений. Полное преимущество и максимально комфортный счет после первой серии противостояния. Вот так и должен выступать фаворит пары.

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Сабах" (Азербайджан) 0:3

Голы: Шафранко 62, Секидика 78, Алиев 88

Вот это, наверное, сенсационный результат. Израильские команды не играют на своих полях, но это не оправдывает провал "Маккаби" (Хайфа). "Сабах" просто катком прошелся по сопернику.

"Олимпия" (Словения) – "Полесье" (Украина) 2:0

Голы: Флоруц 56, Пинту 90+2

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

ЦСКА 1948 (Болгария) – "Будучность" (Черногория) 1:0

Гол: Карагерен 44

Украинец приложился к успеху ЦСКА 1948. Евгений Сердюк вышел на поле на 87-й минуте и помог болгарам сохранить победный счет.

ЧФР (Румыния) – "Неман" (Беларусь) 0:0

Плохой результат… Приспешников агрессора нужно разбивать на всех фронтах. Надеемся, ЧФР это сделает в гостевом матче; пока 0:0.

За "Неман" даже сыграл украинец Юрий Пантя – все девяносто минут.

"Башакшехир" (Турция) – "Ла Фиорита" (Сан-Марино) 6:1

Голы: Озджан 5, Давидсон 13, Фигейредо 29, Кемен 43, Фигейредо 49, Пйонтек 71 – Греко 58

Еще одна команда из клуба тяжеловесов на этой стадии квалификации. "Башакшехир" нацеливается на основной этап, поэтому соперников вроде "Ла Фиориты" просто уничтожает. Шесть мячей забитых – это именно уничтожение. Без вариантов.

"Гент" (Бельгия) – "Викингур" (Фарерские острова) 4:1

Голы: Хонк Хюн-Сеок 25, Кумс 59, Де Сарт (пен.) 68, Хонк Хюн-Сеок 88 – Нильсен 13

Еще одна игровая пара, в которой команды – совершенно разного класса. Хотя "Гент" не забил шесть голов, как некоторые другие тяжеловесы раунда, даже пропустил один гол. Вероятно, не очень старались. Потому что потенциал к большей победе был.

"Санкт-Галлен" (Швейцария) – "Тобол" (Казахстан) 4:1

Голы: Стеванович 35, Аколо 39, Тома 77, Фальци 90+7 – Фальци (автогол) 18

Команда Евгения Шахова близка к вылету из еврокубков. Сначала был провал в Лиге Европы, сейчас – полупровал (ибо еще есть один матч) в Лиге конференций. Украинец не играл – весь матч просидел в резерве.

"Осиек" (Хорватия) – "Левадия" (Эстония) 5:1

Голы: Мьерес 9, Мьерес 18, Мьерес 27, Буквич 68 – Яковлев 7

Неприятный результат. Хорватия – наш конкурент в Таблице коэффициентов. И здесь не только победа и добытые очки, но и практически оформленный выход в следующий раунд. От эстонцев ожидали большего.

"Раднички 1923" (Сербия) – "Морнар" (Черногория) 1:0

Гол: Алексич 71

Не наш вечер. "Полесье" проиграло, а "Раднички 1923", которые представляют нашего конкурента в Таблице коэффициентов, одержали победу, добавив стране 0.2 балла. Надеемся, "Морнар" дома сыграет лучше.

"Марибор" (Словения) 21:15 "Университатя" (Румыния)

Голы:

"Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун" (Уэльс)

Голы:

"Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен" (Шотландия)

Голы:

"Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия" (Албания)

Голы:

"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц" (Лихтенштейн)

Голы:

"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак" (Словакия)

Голы:

"Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

​​​​​​​Голы:

"Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво" (Словения)

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"Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде" (Эстония)

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"Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита" (Косово)

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