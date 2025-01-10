Йос Ферстаппен: Я не высаживал Макса на заправке

Известна история, когда Йос Ферстаппен после неудачного выступления Макса в картинге на юге Италии, высадил его из машины на заправке и уехал, заставив сына добираться самостоятельно. Правдивость этой истории Макс подтверждал, а Йос на днях заявил, что всё это неправда.

Йос Ферстаппен: «Думаю, пришло время прояснить эту историю. Я не высаживал Макса на заправке. Я просто не разговаривал с ним целую неделю.

Это было слишком жестко? Макс считает, что моё воспитание хорошо подготовило его к Формуле 1, где его не особенно беспокоила критика со стороны Хельмута Марко, известного своей жёсткостью.

Он ценит и тот факт, что когда начинался дождь, мы на картинге продолжали тренироваться на сликах на мокрой трассе. Сейчас это ему здорово помогает. Я чувствую с его стороны только благодарность, когда речь заходит о его детстве со мной».

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