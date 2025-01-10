Аделаида. Пол и Оже-Альяссим поспорят за место в финале

На турнире ATP 250 в Австралии состоялись четвертьфинальные матчи



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Иржи Легечка (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 1) – Ринки Хиджиката (Австралия, LL) 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Маркос Гирон (США) 7:6(3), 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) – Бенжамен Бонзи (Франция, Q) 6:2, 6:3

Себастьян Корда (США, 2) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) отказ

Томми Пол и Феликс Оже-Альяссим ранее играли друг против друга один раз: в 2023 году канадский теннисист победил американца на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.

Миомир Кецманович и Себастьян Корда также проведут вторую очную встречу. В 2022 году представитель Сербии был сильнее американского теннисиста на турнире ATP 1000 в Майами.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua