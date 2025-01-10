Аделаида. Пол и Оже-Альяссим поспорят за место в финале

На турнире ATP 250 в Австралии состоялись четвертьфинальные матчи
Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $766,290
Действующий чемпион: Иржи Легечка (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Томми Пол (США, 1) – Ринки Хиджиката (Австралия, LL) 6:3, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Маркос Гирон (США) 7:6(3), 6:3
Миомир Кецманович (Сербия) – Бенжамен Бонзи (Франция, Q) 6:2, 6:3
Себастьян Корда (США, 2) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) отказ
Томми Пол и Феликс Оже-Альяссим ранее играли друг против друга один раз: в 2023 году канадский теннисист победил американца на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.
Миомир Кецманович и Себастьян Корда также проведут вторую очную встречу. В 2022 году представитель Сербии был сильнее американского теннисиста на турнире ATP 1000 в Майами.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua