Пьер Гасли: Мы в лучшей форме, чем в Монако

Гонщики Alpine Пьер Гасли и Франко Колапинто по-разному оценили итоги пятничных тренировок в Барселоне. Если Пьер в целом доволен машиной, то его напарника не устраивает баланс A525, особенно на жёстких шинах.

Пьер Гасли (8-й): «Сегодня у нас была насыщенная программа, так что пятничные тренировки получились напряжёнными. Команда привезла много новинок, благодаря которым поведение машины несколько изменилось. Я остался доволен тем прогрессом, которого мы достигли во второй тренировке по сравнению с первой.

Команда стала лучше понимать некоторые характеристики машины, и у нас есть задел добиться большего завтра. На данной стадии гоночного уик-энда мы в лучшей форме, чем в Монако.

Машина находится в рабочем диапазоне, и завтра будет важно доработать некоторые детали, если мы хотим подняться на новый уровень, как это обычно делают другие команды в субботу. Прямо сейчас я доволен и намерен побороться в квалификации».

Франко Колапинто (20-й): «Не лучшая пятница для меня – обе тренировки получились достаточно сложными. У меня возникли проблемы с балансом, особенно на жёстких составах. Меня не устраивало поведение машины, поэтому нужно изучить телеметрию и найти возможность прибавить завтра. Я надеюсь, что найдётся простое решение, поскольку видно, что у машины есть скорость на этой трассе.

В субботу в моём распоряжении будет третья тренировка, в которой нужно найти решение перед квалификацией. Команда продолжит много работать, и я рассчитываю продемонстрировать более высокую скорость завтра».

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