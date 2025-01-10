Праздничный прорыв Арсенала: догонит ли команда лидера?

Очень интересная ситуация наверху таблицы АПЛ

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"Канониры" снова стали главными преследователями "Ливерпуля" и явно намерены побороться за чемпионство. Если кто-то считает, что судьба титула уже решена, то Микель Артета с этим не согласен.

"Мы должны продолжать работать и выкладываться каждый день. Если кто-то выиграет все матчи, мы их поздравим и будем готовиться к следующему сезону. Если нет – мы будем рядом", – заявил главный тренер "Арсенала" на этой неделе. Испанский наставник заверил, что его команда будет бороться до конца, сохраняя надежду на триумф в Премьер-лиге. За рождественский период "канониры" успешно справились с трудностями и вернули себе статус основных конкурентов лидера. На середине сезона "Арсенал", вдохновленный последними успехами, как никогда готов к гонке за титул.

Возвращение в борьбу

Недавний подъем "Арсенала" подтверждает, как рождественский период может перевернуть ход сезона. Несколько туров назад команда шла четвертой, а теперь занимает вторую строчку, уступая "Ливерпулю" всего шесть очков. Столько же у "Ноттингем Форест", а "Челси" отстает на четыре. Да, в декабре "канониры" разочаровали ничьими с "Фулхэмом" и "Эвертоном", а позже упустили очки в матче с "Брайтоном". Однако три победы подряд стали доказательством их стабильного прогресса. На фоне нестабильности конкурентов – выбывания "Манчестер Сити" из чемпионской гонки, слабой формы "Челси" и возможного спада у "Ноттингем Форест" – "Арсенал" укрепляет свои позиции в борьбе с "Ливерпулем".

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Проявление характера

Победа над "Брентфордом" в новогодний день стала особенно ценной, учитывая отсутствие ряда ключевых игроков. Команда Артеты показала характер, сумев переломить ход встречи и добиться важного результата. Это лишь второй случай в сезоне, когда "канониры" отыгрались после пропущенного гола и победили, несмотря на отсутствие лидеров – Букайо Сака, Кая Хаверца и Бена Уайта. "Мы обсуждали, что такие моменты возможны, и важно правильно реагировать. Сегодня команда справилась: ключевым стал быстрый ответ во втором тайме", – отметил Артета. Испанец добавил: "С учетом плотного графика и возможных проблем с составом, нам нужно сохранять гибкость. Мы готовы бороться, но форс-мажоры всегда возможны в условиях вирусов и травм".

Как "Арсенал" справляется без Сака?

Отсутствие Букайо Сака, получившего травму в матче против "Кристал Пэлас" и выбывшего на два месяца, не стало для "Арсенала" катастрофой. Команда продемонстрировала удивительную гибкость, а другие игроки сумели восполнить пробел.

В трех последних матчах это особенно заметно. Против "Брентфорда" на позиции Сака сыграл 17-летний Итан Нванери, дебютировавший в стартовом составе Премьер-лиги. Молодой талант впечатлил своей игрой, постоянно доставляя проблемы защите соперника. Его смелые действия привели к ключевым моментам, в том числе ко второму и третьему голам "канониров". Артета после матча подчеркнул, что выбор Нванери был его личным решением: "Иногда ты чувствуешь, что это правильный выбор, и он оправдывает себя. Мы строим его игру шаг за шагом, и он заслуживает этого".

Возвращение атакующего потенциала

Кроме Нванери, результативность "Арсенала" вернули Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. Бразильцы нашли свою форму в критический момент. Жезус забил шесть голов в четырех матчах, включая важный мяч против "Брентфорда", завершив безголевую серию сезона. Мартинелли также отличился голом против "Кристал Пэлас". "Они вовремя вышли на пик формы, и это важно для нашей команды", – отметил Артета. "Игроки должны делить ответственность за голы, и сейчас мы видим, как это работает. У нас снова забили разные игроки, что показывает глубину команды".

Смотреть на себя и продолжать бороться

Форма "Арсенала" набирает обороты в самый нужный момент. Команда преодолевает сложности, закладывая основу для борьбы за титул. Габриэл Жезус подчеркнул важность фокуса на своих результатах: "Мы должны сосредоточиться на себе, продолжать побеждать и надеяться, что лидер потеряет очки. Прошлые сезоны показали, что мы умеем бороться. В этой лиге играть непросто, а бороться за титул – еще сложнее. Но с таким составом и опытом я уверен, что мы готовы".

Упорство и труд всё перетрут

Кажется, характер, проявленный "Арсеналом" в напряженный праздничный период, убедил Микеля Артету и его игроков в том, что этот сезон может стать особенным. Догнать "Ливерпуль" будет невероятно сложно — команда Арне Слота опережает "канониров" на шесть очков, демонстрирует мощную игру и имеет матч в запасе. Тем не менее, "Арсенал" готов вступить в борьбу во второй половине сезона. Возвращение лондонцев к форме вынуждает "Ливерпуль" оглядываться через плечо.

"Это не зависит от нас", — отметил Артета. "Но мы должны продолжать работать, как молот, быть здесь каждый день. Если кто-то выиграет все матчи — мы их поздравим и начнем готовиться к следующему сезону. Если нет — а в истории такого еще не случалось — мы будем рядом". Артета добавил: "Мы уже доказали это в этом сезоне, я в этом уверен. Если бы подобные испытания выпали на прошлый сезон — столько матчей, проведенных вдесятером (после удалений), травмы ключевых игроков — нам было бы сложно удерживать текущие позиции.

Сейчас команда сделала шаг вперед: она развивается, адаптируется к новым условиям. Впереди еще одна сложность — плотный график матчей при ограниченных ресурсах. Но мы готовы принять этот вызов". Молоты делают из стали, и "Арсеналу" нужно сохранить такую же стойкость, чтобы наконец завершить многолетнее ожидание титула Премьер-лиги.

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