Макс Ферстаппен: Погода усложнит задачу в Зандфорте

Макс Ферстаппен и Юки Цунода в хорошем настроении возвращаются на трассу после летнего перерыва. Гонщики Red Bull Racing предполагают, что дождливая погода в Зандфорте сделает предстоящий гоночный уик-энд непредсказуемым.

Макс Ферстаппен: «Летний перерыв получился отличным – я отдохнул и провёл время с семьей и друзьями. Было здорово набраться сил, а теперь мы отправляемся в Зандфорт на первую гонку после перерыва.

Домашняя гонка всегда особенная для меня. Здесь потрясающая атмосфера, и команда всегда получает невероятную поддержку. Здорово во время гонки видеть оранжевое море на трибунах, и я вновь с нетерпением этого жду. В честь этого я буду носить оранжевый шлем со львом, специальную кепку и гоночные ботинки.

Зандфорт – трасса старой школы с уникальной конфигурацией и большим количеством быстрых поворотов. Предстоит сложная гонка, а погода, судя по всему, ещё больше усложнит нашу задачу. Посмотрим, как всё сложится».

Юки Цунода: «Я отправляюсь на предстоящий этап отдохнувшим и готовым к гонке. У меня получился очень хороший летний перерыв – я отдыхал, проводил время с друзьями, пробовал вкусные блюда и, что самое главное, много тренировался. Это означает, что перед второй половиной сезона я силён ментально и физически.

Уик-энд в Зандфорте будет сложным для всех. Погода на этой трассе всегда подкидывает испытания, и, похоже, на этот раз вновь будет дождливо. Это в сочетании с ветром может сделать ситуацию на трассе непредсказуемой, но мы будем много работать, чтобы уверенно и стабильно провести уик-энд.

Я впервые буду напарником Макса в его домашней гонке, и, думаю, болельщики окажут невероятную поддержку Red Bull. Нас ждёт весёлый уик-энд!»

