Бирмингем. Коччаретто впервые вышла в 1/4 финала на траве, Фернандес и Томлянович поспорят за место в полуфинале

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 в Великобритании

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Слован Стивенс (США, WC) 6:4, 6:2

Лейла Фернандес (Канада, 6) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) 4:6, 7:5, 6:3

Айла Томлянович (Австралия, SR) — Чжу Линь (Китай) 6:7(6), 6:1, 6:4

Анастасия Потапова (-, 7) — Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 7:5

Элизабетта Коччаретто проведёт девятый четвертьфинал в WTA-туре и дебютный на травяном покрытии. Напомним, что в предыдущем раунде итальянка была сильнее действующей чемпионки турнира в Бирмингеме Елены Остапенко.

Лейла Фернандес ранее 12 раз доходила до четвертьфинальной стадии и впервые ей это удалось на травяном турнире. Дальше канадка впервые встретится с Айлой Томлянович, для которой это будет уже шестой четвертьфинал на траве. В предыдущих пяти она потерпела поражение.

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