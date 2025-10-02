Янник Синнер: “Сравнивать меня с Джоковичем – бессмысленно, я просто обычный 24-летний парень, который пытается играть в свой лучший теннис”

Вторая ракетка мира Янник Синнер провел пресс-конференцию после победы над Лернером Тьеном в финале соревнований ATP 500 в Пекине



Итальянский теннисист провел свой 30-й финал в карьере и выиграл 21-й титул, из них 18-й – на хардовых кортах.

– Янник, я видел, что вы написали слово «спасибо» на камере. Можете рассказать об этом подробнее?

– Я чувствую, что зрители здесь всегда были для меня особенными, еще несколько лет назад, когда я впервые приехал. Когда вы снова выигрываете титул там, где уже побеждали, это очень особенное место, не так ли?

Несколько лет назад это был переломный момент в моей карьере, когда я показал великолепный теннис против сильных соперников. Это я всегда буду помнить. Я вернулся сюда и снова победил, поэтому это очень приятно. Поддержка была невероятной с самого первого дня. Увидеть переполненный стадион в финале – это что-то необыкновенное. Атмосфера была великолепной. Поэтому я и написал «спасибо».

– Благодаря этому титулу вы становитесь двукратным чемпионом в Пекине, вы побеждали здесь уже несколько раз, как Джокович и Надаль. Что вы чувствуете по этому поводу?

– Это, конечно, замечательно – видеть свое имя рядом с их именами. Но в то же время, как я всегда говорю, каждый идет своим путем и строит собственную карьеру. Я даже не знаю, сколько раз они здесь играли. Для меня же этот турнир всегда будет оставаться прекрасным, независимо от того, что будет дальше. Очень необычно впервые приехать в новое место и сразу победить. Здесь это со мной произошло. Теперь уже три финала подряд за три года. Это означает, что мне действительно нравится играть здесь, я чувствую себя очень комфортно. И так же приятно видеть, что здесь играли и другие великие теннисисты. Это очень особенно.

– Я знаю, что вы скоро отправитесь в Шанхай. Мы знаем, что в Токио Карлос Алькарас только что объявил об отказе от участия. Он даже сказал, что в будущем, возможно, будет думать, не стоит ли пропускать некоторые турниры в конце сезона, когда график слишком плотный. Ига Швёнтек также сказала, что иногда пропускает соревнования, потому что правила могут быть слишком жесткими. Каково ваше мнение о календаре и планировании своих выступлений в контексте собственного здоровья?

– Я уже пропускал много турниров. Например, в прошлом году я решил не играть в нескольких. Это, конечно, зависит от результатов. Если вы проходите очень далеко, как в этом году Карлос, который фактически каждый раз выходил как минимум в финал… Турниры также становятся длиннее. «Мастерсы» теперь фактически длятся две недели, а не одну. И да, в какой-то момент нужно пропускать некоторые турниры. Но каждый думает по-своему, не так ли?

Для меня в прошлом году пропустить несколько турниров было правильным решением для моего тела и ума. В этом году я также не играл в Торонто и Монреале. Иногда приходится это делать. В конце концов, вы всегда можете выбирать. Поэтому я говорю: да, эти турниры обязательны, но в итоге вы все равно можете решить. И я всегда выбирал и буду выбирать лучшее для себя.



– Насколько вам помогло в этом году то, что в начале сезона вы пропустили почти три месяца? Чувствуете ли вы себя сейчас более свежим по сравнению с другими годами?

– Это сложно. Я думаю, что и в прошлом году мы очень хорошо управляли графиком. Я играл невероятно в конце года, потому что сделал правильный выбор раньше и пропустил несколько турниров. Я не говорю, что это правильно или нет. Вы никогда не знаете наверняка. Когда вам 23-24 года, вы еще молоды и не до конца понимаете свое тело и разум, что для вас лучше всего. Именно поэтому вокруг должны быть правильные люди, которые помогут направить вас.

Три месяца паузы… Если вы травмированы, то это легче принять. В этом году ситуация была другой. Было нелегко. Но в то же время я использовал это время для работы над собой. Мы много тренировались. Физически я чувствую себя все лучше. И так же, как и в прошлом году, я подхожу к концу сезона свежим, потому что сделал определенные выборы. Вот и все.

– Вы выиграли здесь трофей чемпиона дважды за три года. Только Новак Джокович побеждал шесть раз. Как вы думаете, сколько раз вы сможете побить рекорд Новака? И планируете ли вы приезжать сюда так же долго, как он?

– Я не знаю (улыбается). Я всегда говорю, что сравнивать меня с Новаком – это бессмысленно. Он на совершенно другом уровне со всем, чего достиг в своей карьере. Я просто обычный 24-летний парень, который пытается играть в свой лучший теннис. Я знаю, что уже выиграл несколько престижных титулов в своей молодой карьере, но посмотрим, как долго я смогу это продолжать. То, что делали Новак, Рафа и Роджер более 15 лет, – это невероятно. Новак до сих пор в Туре и показывает фантастический теннис. Посмотрим. Но я не сравниваю себя. Я здесь, чтобы играть, чтобы получать удовольствие. Что будет, если у меня останется только эти два? Если будет больше, то это, конечно, еще лучше. Но буду ли я от этого счастливее? Не знаю. Я просто очень рад, что могу сказать, что я уже выиграл здесь дважды. А что будет дальше – посмотрим.

– Вы уже собрали немалую коллекцию трофеев. Этот, пожалуй, один из самых больших по размеру, которые вы завоевали. Где вы их храните?

– Всегда в доме моих родителей. Моя квартира довольно маленькая, там не так много места.



