Сельта – ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • Встреча двух команд, у которых неидеальные результаты.

    "Сельта" восемь матчей подряд не может победить. "ПАОК" три матча подряд играет вничью и вылетел из первого раунда Кубка Греции.

    Прервёт ли одна из команд свою неудачную серию или оба клуба продолжат? – узнаем 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

