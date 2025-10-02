Сельта – ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Встреча двух команд, у которых неидеальные результаты.

"Сельта" восемь матчей подряд не может победить. "ПАОК" три матча подряд играет вничью и вылетел из первого раунда Кубка Греции.

Прервёт ли одна из команд свою неудачную серию или оба клуба продолжат? – узнаем 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

1.72 3.95 4.90 Узнать больше

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Сельта – ПАОК Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com