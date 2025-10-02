Ещё одна дама баллотируется на пост президента FIA

Мы писали о трёх кандидатах на пост президента FIA – это действующий президент Мохаммед бен Сулайем, бывший стюард FIA Тим Майер и швейцарская гонщица Лора Вилларс. Теперь их стало четверо – свою кандидатуру решила выдвинуть журналистка и модель из Бельгии Вирджини Филиппо.

«Я баллотируюсь на пост президента FIA. Не для того, чтобы стать «первой», а для того, чтобы не стать «последней». Я считаю, что автоспорт должен отражать реальный мир: смелый, разнообразный и единый. Как женщина с глобальным видением и глубокими корнями, я хочу открыть двери, которые слишком долго оставались закрытыми.

Давайте построим FIA, которая будет по-настоящему инклюзивной для каждого голоса, каждой истории, каждой страсти. Гонка за будущим начинается сейчас», – сообщила Вирджини в социальных сетях.

Выборы президента FIA пройдут в конце года.

