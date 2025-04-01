Цунода: Я был счастлив, узнав о переходе в Red Bull Racing

В Сузуке Юки Цунода впервые проведёт домашний уик-энд в статусе напарника Макса Ферстаппена – и ждёт этого с нетерпением…

Макс Ферстаппен: «Трасса в Сузуке для нас всегда была особенной, с ней многое связано, в том числе победа в Кубке конструкторов в 2023-м и мой второй чемпионский титул.

Свою первую гонку в нашей команде Юки проведёт на домашней трассе, публика будет его горячо поддерживать.

На этой неделе у наших машин специальная белая раскраска в честь достижений Honda – они выглядят очень здорово, и я тоже буду выступать в белом шлеме, вдохновленном этой раскраской.

С нетерпением жду возможности провести некоторое время в Японии и немного отдохнуть в Токио перед уличным шоу и поездкой в Сузуку.

Оглядываясь назад, скажу, что в основной гонке в Китае машина стала быстрее. Команда работала над оптимизацией её характеристик, а я вернулся на базу и тренировался на симуляторе.

Мне всегда нравилось выступать в Сузуке, здесь много скоростных поворотов, а гонки обычно получаются интересными. Надеюсь, мы сможем добиться максимума от машины в этот уик-энд».

Юки Цунода: «Сумасшедшая неделя! Я был счастлив, узнав, что буду выступать за Red Bull Racing, чувствовал волнение и мотивацию. Для меня большая честь выступать за эту команду, а дебют в её составе в Японии станет для меня особым событием.

Это огромный шаг в моей карьере, шаг к тому, чего я хочу добиться. Я должен быть как можно ближе к Максу, чтобы побороться за титул и помогать команде в каждой гонке.

Я знаю о проблемах RB21, мне нужно понять их и помочь развить эту машину. Я уже работал с ней на симуляторе, но в пятницу опробую на тренировках и постараюсь быстро набрать нужную скорость.

Всю прошлую неделю я работал с моей новой командой на базе, чтобы подготовиться как можно лучше, и использую этот подход, когда мы приедем в Сузуку. Я буду учиться у Макса и постараюсь извлечь максимум из этого уик-энда. Моя цель – ехать быстро, давать комментарии и сделать машину лучше».

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