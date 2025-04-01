«Битва за господство». Хирн назвал самый ожидаемый поединок 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

12 апреля на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Главным событием станет бой в полусреднем весе – на ринг выйдут обладатель титула IBF Джарон Эннис (33–0, 29 КО) и чемпион мира по версии WBA Эймантас Станионис (15–0, 9 КО). Британский промоутер Эдди Хирн считает, что это – самый ожидаемый поединок 2025 года:

«Это самый ожидаемый бой год. Битва за господство. Сойдутся два сильнейших боксера в дивизионе. Победитель получит титулы IBF, WBA и The Ring. Я считаю, что нас ожидает лучшие поединок, который можно было бы провести в этой весовой категории.

Зрители увидят настоящее столкновение стилей. Станионис – зверь. Он проводит все 12 раундов в высоком темпе, такое ощущение, что ему вообще не нужны паузы и перерывы. У него невероятная техника. Кроме того, Эннис получит прекрасную возможность доказать всем, насколько сильным боксером он является», – не скрывает эмоций Хирн.

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