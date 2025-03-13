Пьер Гасли: Надеюсь, мы сможем претендовать на очки

У Пьера Гасли вполне позитивный настрой перед стартом его девятого сезона в Формуле 1 и третьего в составе Alpine F1. Французский гонщик считает, что команда прогрессирует.

Пьер Гасли: «Прежде всего я очень рад вернуться в паддок. Ведь зима – это, конечно, неплохо, и я прекрасно проводил время с друзьями, но мне реально не хватало этого боевого настроя, который ощущаешь только когда на трассе борешься колесо в колесо с другими гонщиками. Хочется вновь испытать этот прилив адреналина, этот прессинг, связанный с необходимостью показывать результаты.

Я просто рад, что сезон начинается. Ему предшествовали тесты, и в целом наша команда довольна их итогами, учитывая на каком уровне мы были год назад, когда нам пришлось очень непросто. Сейчас дела идут намного лучше, хотя пока невозможно точно определить расстановку сил. Я не хочу заниматься прогнозами и намерен всю энергию направить на то, чтобы добиваться за рулём нашей машины максимально возможных результатов.

Но всего через пару дней мы будем лучше понимать, кто на что способен, хотя и так ясно, что впереди очень интересный сезон, поскольку соперничество обещает быть очень плотным.

Если вспомнить, какое впечатление производила наша A525 на тестах, то можно сказать, что настрой у меня позитивный. Сейчас звучит много предположений по поводу того, кто на каком уровне находится, в том числе в середине пелотона. Я не сомневаюсь, что нам по силам бороться во всеми непосредственными соперниками, но вопрос в том, сможем ли мы претендовать на очки?

Надеюсь, что сможем, но уже через несколько дней это выяснится. Я действительно чувствую, что команда прогрессирует, что постепенно всё движется в правильном направлении, и все элементы собираются в единую картину. Поэтому посмотрим, как мы начнём сезон. Понятно, что трасса в Мельбурне очень отличается от бахрейнской, но надеюсь, что мы доберёмся до призовой десятки.

Если говорить о моём напарнике, то, по-моему, талант у него есть. О Джеке Дуэне сейчас много разговоров, но важно просто дать ему возможность показать, на что он способен. В конечном итоге у нас лучшая в мире работа, и от гонщиков Формулы 1 ждут, что они будут наслаждаться каждой секундой, хотя атмосфера в паддоке не всегда такая уж дружественная.

Но надо справляться со всеми своими эмоциями, не позволять внешним факторам на тебя влиять, ведь наше дело – выкладываться на 100%, работая в команде, и демонстрировать весь свой талант вне зависимости от того, что о тебе говорят. Так что постараюсь Джеку помочь».

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