Фишер назвал единственного боксера, который остановит Усика

Известный британский боксер Джонни Фишер назвал единственного боксера, который способен остановить чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.
«Сейчас Даниэль Дюбуа является единственным боксером, который способен победить Усика», – сказал Фишер.
Дюбуа может стать следующим соперником Усика. Промоутеры обоих боксеров ведут переговоры относительно следующего боя, на кону будут стоять все титулы хевивейта.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.