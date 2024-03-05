Бобровский поднялся на 14-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Флорида» на выезде обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Победа стала для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского 391-й в 687 играх регулярного чемпионата лиги. Он сравнялся с американцем Райаном Миллером, у которого на это ушло 796 матчей. Бобровский и Миллер делят 14-ю строчку в истории НХЛ по победам среди вратарей.

Рекорд принадлежит канадцу Мартину Бродеру (691 победа в 1266 играх).

В текущем сезоне Бобровский провел 45 матчей, четыре раза сыграв на ноль при 91,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,29.

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