Джонатан Уитли: Я поступил бы иначе

Бывший спортивный директор Red Bull Racing, а сегодня – руководитель Sauber Джонатан Уитли, удивлён тем, что в его бывшей команде не приказали Максу Ферстаппену сразу вернуть позицию Оскару Пиастри, чтобы избежать пятисекундного штрафа.

Джонатан Уитли: «В той ситуации я поступил бы иначе. Я бы посоветовал сделать кое что по-другому, так было бы, вероятно, лучше всего.

Я не хочу, чтобы кто-то комментировал действия нашей команды, и не хочу комментировать действия других, но я думаю, что в нашей команде мы бы поступили по-другому, и, конечно, мы бы поговорили о том, как поступить по-другому.

Всё это было похоже на 12-й поворот в Техасе в прошлом году [когда Норрис не вернул позицию Ферстаппену и получил пятисекундный штраф]».

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