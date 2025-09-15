Connect with us
Футбол

Официально. Легендарный тренер Шеффилд Юнайтед в третий раз в истории возглавил этот клуб

    • Легендарный наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер в третий раз в истории возглавил этот клуб.

    На официальном сайте "клинков" сообщается, что 57-летний английский специалист снова вернулся на "Бремолл Лейн", подписав двухлетний контракт, который будет рассчитан до конца июня 2027 года.

    После шести поражений подряд во всех турнирах в начале сезона "Шеффилд Юнайтед" решил уволить Рубена Сельеса, чье место теперь займет Крис Уайлдер. Он возглавит команду в следующем матче против "Чарльтона".

    Всего Уайлдер провел 305 игр во главе "Клинков" во всех турнирах, одержав с клубом 140 побед в этих матчах.

    • На данный момент "Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, не набрав ни одного зачетного очка в этом сезоне.

