Официально. Легендарный тренер Шеффилд Юнайтед в третий раз в истории возглавил этот клуб

Легендарный наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер в третий раз в истории возглавил этот клуб.

На официальном сайте "клинков" сообщается, что 57-летний английский специалист снова вернулся на "Бремолл Лейн", подписав двухлетний контракт, который будет рассчитан до конца июня 2027 года.

После шести поражений подряд во всех турнирах в начале сезона "Шеффилд Юнайтед" решил уволить Рубена Сельеса, чье место теперь займет Крис Уайлдер. Он возглавит команду в следующем матче против "Чарльтона".

Всего Уайлдер провел 305 игр во главе "Клинков" во всех турнирах, одержав с клубом 140 побед в этих матчах.

На данный момент "Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, не набрав ни одного зачетного очка в этом сезоне.

