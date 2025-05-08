Французскому гранду грозит отстранение от еврокубков

Финансовая ситуация "Лиона" вызывает беспокойство уже на уровне высших органов европейского футбола. По данным L'Équipe, Контрольный орган УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) сейчас ведет переговоры с "Лионом" об условиях сделки после тревожного финансового отчета.

Соглашение предусматривает штраф, предположительно более 10 миллионов евро, а также жесткие ограничения – в частности потолок зарплат и надзор за трансферами – в рамках плана финансового оздоровления. Если "Лион" откажется подписывать эти условия, клуб может быть исключен из еврокубков, а единственной апелляционной инстанцией останется Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Владелец клуба Джон Тектор вместе с главой глобального футбольного направления Eagle Football Group Михаэлем Герлингером в среду находились в Ньоне на переговорах с УЕФА.

Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Лион" занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1 с 54 очками.

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