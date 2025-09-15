Украинский экс-чемпион мира: «Вечная память, Чемпион»

Instagram. Вячеслав Сенченко и Рикки Хаттон

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмена нашли мертвым в его доме в Большом Манчестере.

На смерть одного из лучших боксеров Великобритании отреагировал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Вячеслав Сенченко, который был последним соперником в карьере Рикки Хаттона и нокаутировал британца в 9-м раунде.

«Вечная память, Чемпион 🙏🙏🙏 Было честью с тобой разделить ринг!» – написал Сенченко в Instagram.

Во время боксерской карьеры Хаттон завоевал несколько чемпионских поясов и был признан Боксером года в 2015-м.

sport.ua