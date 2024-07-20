Сборная Украины U-20 победила Нидерланды и вышла в финал молодежного Евробаскета-2024

Помимо этого, команда Валерия Плеханова вернулась в элитный дивизион A

Сборная Украины U-20 в полуфинале молодежного Евробаскета-2024 в Дивизионе B обыграла Нидерланды (70:58).

Первая четверть для сине-желтых получилась неудачной — по ее окончанию они уступали сопернику шесть очков. Но это здорово раззадорило команду Валерия Плеханова, которая по ходу второй четверти смогла наверстать упущенное, а на большой перерыв ушла с минимальным перевесом в один пункт.

Третья и четвертая четверти прошли под абсолютную диктовку Украины, добившейся более чем заслуженного выхода в финал турнира. Также благодаря сегодняшней победе сине-желтые гарантировали себе место в элитном дивизионе А в следующем году.

В финальном матче молодежного Евробаскета-2024 Украину ждет встреча с Румынией, которая сегодня одолела Финляндию. Финальный поединок состоится завтра, 21 июля.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины. Дивизион В. Полуфинал

Нидерланды U-20 — Украина U-20 — 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Украина: Холод 17 + 6 подборов + 2 перехвата, Скутельник 16 — 5 потерь, Николайчук 4, Колаволе 3 + 2 перехвата, Сипало 2 + 11 подбора + 4 передачи — старт, Карасев 7 + 7 подборов, Величко 6 + 3 передачи, Новиков 6, Кличко 4, Кабанов 2, Чорногрицкий 0.

Источник