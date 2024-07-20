Победили клуб Яремчука. Рояль Унион СЖ завоевал Суперкубок Бельгии

Украинец не играл
Фото: Рояль Уніон Сен-Жилуаз
Сегодня, 20-го июля, состоялся матч за Суперкубок Бельгии между "Брюгге" и "Рояль Унион" Сен-Жилуаз. Победу в основное время одержали вторые.
"Брюгге" больше владел мячом, создал вдвое больше моментов, но получить положительный результат не сумел. Украинский нападающий Роман Яремчук в заявку команды на этот матч не попал.
Суперкубок Бельгии
20.07.2024. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"
"Брюгге" – "Рояль Унион" СЖ 1:2
Голы: Цолис 79 – Пуэртас 40, Лейсен 47