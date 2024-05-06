<img title="Магвайр пропустит оставшиеся матчи сезона АПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/05/aebdf52104ed8340c8646cbf01659e53.jpg" alt="Магвайры пропустят остальные матчи

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магвайр получил мышечное повреждение и пропустит оставшиеся матчи сезона Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Персонал манкунианцев рассчитывает, что английский центрбек пропустит примерно три недели и сможет вернуться в финал Кубка Англии по Манчестеру Сити. Также Магвайр сможет сыграть на чемпионате Европы-2024.

Матчи континентального первенства, которое продлится с 14 июня по 14 июля, будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Сборная Франции попала в группу C, где сыграет со Словенией, Данией и Сербией.

Магвайр провел в нынешнем сезоне 31 поединок во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

В понедельник, 6 мая, Манчестер Юнайтед сыграет с Кристалл Пелес в 36 туре АПЛ.

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