Монтедземоло: Контракт с Льюисом – не маркетинговый ход

Бывший руководитель Ferrari Лука ди Монтедземоло считает правильным решение команды подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном. По мнению итальянского специалиста, Хэмилтон сможет принести Скудерии чемпионский титул.

Лука ди Монтедземоло: «Сезон 2024 года получился непредсказуемым, и мне было приятно видеть Ferrari такой сильной в конце года. Результаты команды придают мне оптимизм. В то же время гонка в Абу-Даби поразила меня в самоё сердце – я до сих пор помню, как в 2010-м Фернандо Алонсо достаточно было финишировать четвёртым в финале сезона в Абу-Даби, чтобы выиграть титул.

В последние годы у Ferrari не было проблем с гонщиками. Карлос Сайнс и Шарль Леклер выступали очень хорошо, но Льюис Хэмилтон – такой же феномен, как и Макс Ферстаппен. Подписание контракта с Льюисом – не маркетинговый ход. Хэмилтон хочет ярко завершить карьеру, став чемпионом мира за рулём Ferrari.

Нас может ждать очень интересный сезон, если Ferrari сможет сократить отставание от лидеров и создаст машину, которая будет быстра в любых условиях и на трассах любого типа».

Говоря о выступлении Ферстаппена, ди Монтедземоло отметил: «У Макса часто не было самой быстрой машиной. Иногда она оказывалась второй или третьей по скорости. В 2024-м Ферстаппену пришлось превзойти себя, чтобы успешно защитить титул».

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