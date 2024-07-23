Серхио Перес уже не сможет выполнить условия контракта

Действующий контракт Серхио Переса с Red Bull Racing рассчитан до конца 2026 года, однако, как предполагается, в его соглашении с командой прописаны два условия, при невыполнении которых в Red Bull Racing имеют право уволить гонщика.

Согласно первому условию, Серхио не может отставать от Макса Ферстаппена больше, чем на 100 очков к летнему перерыву. За одну гонку до перерыва мексиканский гонщик уступает напарнику 141 очко, и даже если в Бельгии он победит, покажет лучший круг, а Макс не заработает ни одного очка, Перес всё равно будет уступать Ферстаппену 115 очков.

Второе условие – в личном зачёте Перес не может быть ниже Ферстаппена более, чем на пять позиций. Сейчас Серхио занимает седьмое место, тогда как Макс лидирует в чемпионате.

За последние семь этапов сезона Перес заработал 21 очко, тогда как Ферстаппен за тот же период – 129, а это на 5 больше, чем заработал его напарник за весь сезон. Из гонщиков, занимающих первые восемь мест в личном зачёте, Перес – единственный, на счету которого нет победы в нынешнем сезоне.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уже сказал, что решение о дальнейшей судьбе Серхио Переса будет принято в понедельник после гонки в Спа.

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